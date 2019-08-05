Опасные симптомы: эксперты советуют обратиться к врачу, если вы слышите эти четыре звука

Прислушайтесь: возможно, эти симптомы уже появились и у вас. В этом случае посещение больницы лучше не откладывать.

Некоторые звуки работы организма человека могут свидетельствовать о наличии у него проблем со здоровьем. Эксперты назвали четыре примера из медицинской практики, когда подобные звуки лучше не игнорировать, передает "Лайф Здоровье".

Пульсация в ушах

Если вы слышите собственный пульс, это верный признак повышенного артериального давления. По данным Национальной службы здравоохранения Англии, более 25% взрослого населения страдают этим недугом, но даже не замечают, что с ними происходит что-то неладное. А стоило бы, ведь высокое давление увеличивает риск инфаркта и инсульта, передает Униан.

Свист в ушах

Бывает, что свист, жужжание или шипение, возникающие в ушах, никак не связаны с внешними раздражителями. В этом случае причина может крыться в самом органе слуха, и это довольно распространённая проблема, впрочем, легко решаемая. Если шум долго не проходит и доставляет дискомфорт, лучше сходить к врачу. В больнице первым делом проверят на ушную инфекцию и наличие серной пробки.

Свист из лёгких

Свистящий звук, доносящийся из лёгких при вдохе или выдохе, может говорить о болезни верхних дыхательных путей. А вот что это конкретно — инфекция или первый признак астмы — станет известно только после медицинского обследования. Инфекции, если они не проходят сами по себе, лечат антибиотиками. С астмой обычно борются с помощью ингалятора.

Хруст в суставах

Хруст в суставах, да ещё и сопровождающийся болевыми ощущениями, — верный признак артрита. К сожалению, лекарства, которое раз и навсегда избавило бы от этого заболевания, не существует. Но есть комплекс мер, позволяющий облегчить течение болезни и сделать жизнь пациента более комфортной. Ранее врачи назвали симптомы, при которых следует немедленно обратиться к врачу.