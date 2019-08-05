Серьезная авария в Единецком районе: один человек погиб, трое госпитализированы

Один человек погиб, еще трое, включая несовершеннолетнего, попали в больницу после того, как машина, в которой они находились, врезалась в дерево. Авария произошла этим утром на выезде из села Забричены Единецкого района.

В результате столкновения 21-летний парень погиб на месте. Вместе с ним в машине находились еще трое человек в возрасте от 17 до 24 лет. Молодые люди были госпитализированы в районную больницу Единец. По словам врачей, состояние пациентов средней степени тяжести. Полиция устанавливается все обстоятельства случившегося.

Комментарии

Другие новости