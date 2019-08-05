Почему в Египте живут в недостроенных домах

Многие люди, путешествовавшие по Египту, наверняка видели, что в некоторых крупных городах, например, в Каире, есть множество недостроенных домов. При этом в таких домах живут люди.

Правда, они в полном смысле этого слова не имеют крыши над головой.

Но, кажется, жильцов отнюдь не беспокоит тот факт, что верхние этажи в их жилищах не до конца достроены. Более того, приводить в порядок свое место обитания они совсем не торопятся. Этому факту есть вполне логичное объяснение, передает Рамблер.

Таким образом хитрые жители Египта пытаются уйти от уплаты налогов. Дело в том, что, согласно местным законам, налогом облагается только то жилье, которое полностью достроено.

Если же у здания, в котором живут люди, нет, например, крыши, значит, оно еще не готово, а значит, брать деньги за него государство не имеет права. Некоторые люди этим пользуются.

Также, говорят, есть в некоторых местах Египта традиция выстраивать в частных домах следующие этажи для детей, которые те достраивают до конца, когда вырастают. А затем в свою очередь строят этаж для своих чад. Поэтому и дома остаются вечно недостроенными.