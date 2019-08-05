Врачи рассказали о состоянии детей, которых сбил автомобиль в Дезгинже

Четверо из пяти детей, получивших травмы в результате пятничного ДТП, случившегося в селе Дезгинжа района Комрат, по-прежнему госпитализированы в отделениях травматологии и педиатрии. Восьмилетний мальчик скончался в больнице в субботу.

Заведующий отделением в Комратской районной больнице Дмитрий Станилевич сообщил, что состояние четырёх детей, возраст которых составляет от 10 до 12 лет, является удовлетворительным. Детям оказывают необходимую медицинскую помощь, пишет IPN.

Больше всех в результате ДТП пострадал восьмилетний ребенок, который был помещён в реанимацию. Он скончался на следующий день после случившегося.

В пятерых детей на полном ходу врезался автомобиль, за рулём которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения, не имевший водительских прав. Наезд произошёл в пятницу, в 22.30. Пятеро детей играли на обочине дороги, когда в их направлении понёсся автомобиль. Мужчина был задержан и находится в изоляторе.