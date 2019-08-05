Названа неуязвимая для рака группа крови

Шведским ученым из Каролинского института удалось установить группу крови, которая меньше всего подвержена угрозе развития рака.

Исследование длилось 35 лет, его участниками были свыше 1,1 миллиона человек.

Люди со второй группой крови чаще других подвержены риску заболеть раком желудка. По мнению шведских ученых, меньше других угрозе заболеть раком подвержены люди с первой группой крови, но они часто страдают от гастрита и язвы.

У людей с третьей и четвертой группой крови медики чаще всего выявляли рак поджелудочной железы, пишет RNS.