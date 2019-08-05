Фильмы, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса

Запоминающиеся ленты, которые стали рекордсменами по разным причинам.

Изгоняющий дьявола, 1973

Уильям Фридкин

В Книгу рекордов этот фильм попал как самый страшный в истории мирового кинематографа. Оригинальная картина вышла на экраны в 1973 году, и в свое время наделала немало шума. Говорят, что в кинотеатрах фильм невозможно было досмотреть до конца, такая царила атмосфера в зале. Фанаты ужастика считают, что актриса Линда Блэр мастерски исполнила роль девочки Риган, в которую вселился дьявол. Ее игра до сих пор вызывает ужас, уверены они, передает Рамблер.

Властелин колец, 2001

Питер Джексон

В этом случае речь пойдет не о самом фильме, а о декорациях к нему, которые были созданы вручную. Хоббитон, в котором проживали Фродо Бэггинс и другие низкорослики, прославился на весь мир после выхода картины Питера Джексона на экраны. В реальности деревушка расположена в Новой Зеландии, и сегодня она пользуется огромной популярностью у туристов

007: Спектр, 2015

Сэм Мэндес

Кадр из фильма "007: Спектр"

Картина про агента британской разведки попала в Книгу Гиннесса, потому что создатели произвели на съемочной площадке самый большой взрыв в истории мирового кинематографа. В пустыне были построены масштабные декорации, которые предстояло взорвать. Для самого же взрыва было потрачено больше восьми тысяч литров горючего и 33 килограмма взрывчатых веществ. Хотя сам эпизод в фильме занимает не больше минуты, выглядит он вполне масштабно и зрелищно.