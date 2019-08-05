С начала этого года в Молдове зарегистрировано 65 случаев заболевания корью

65 случаев заболевания корью подтвердили в Молдове с начала этого года. Как сообщает Национальный центр общественного здоровья, больше всего случаев - около 40 - зарегистрировали с начала лета.

20 пациентов заразились корью за пределами страны, в основном все они жители Кишинева. 18 человек заболели в Дрокиевском районе, еще шесть - в Окницком.

Также есть заболевшие в Яловенском, Бричанском, Единецком, Глодянском и Штефанводском районах. В прошлом году в Молдове зарегистрировали 340 случаев заболевания корью.