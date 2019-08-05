В Карибском море перехватили корабль с крупной партией кокаина

Военные моряки Колумбии получили информацию о партии наркотиков, которую пятеро колумбийцев перевозили на быстроходном катере.

Более 4,5 тонны кокаина конфисковано в Карибском море по итогам совместной операции Национальной пограничной службы Панамы и Военно-морских сил Колумбии. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на заявление колумбийских ВМС.

Военные моряки Колумбии получили информацию о партии наркотиков, которую пятеро колумбийцев перевозили на быстроходном катере, направляясь в сторону Панамы, передает Корреспондент.

Данные о местонахождении судна были переданы панамским пограничникам, которые перехватили катер с контрабандным грузом. На его борту находилось в общей сложности 4,57 тонн кокаина.

По версии следствия, контрабандисты направлялись в одну из центральноамериканских стран. Они задержаны и переданы полиции.

Ранее сообщалось, что сотрудники испанской полиции задержала в аэропорту Барселоны мужчину, который пытался ввезти под париком полкилограмма кокаина.