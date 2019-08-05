Теракт в США: Девушка закрыла собой младенца

В результате теракта в супермаркете в Эль-Пасо, Техас (США), погибла мать троих детей, которая закрыла собой младенца. Об этом сообщает ВВС в понедельник, 5 августа.

Джордан Анкондо, 24 года, покупала школьные товары для своих старших детей, когда в супермаркете Walmart открыли огонь по посетителям. Мать упала на землю, закрыв собой своего двухмесячного сына, передает Корреспондент.

Свидетельницей трагедии стала 19-летняя сестра девушки Лета Джамровски. Младенца лечили в университетском медицинском центре Эль-Пасо - унего были сломаны два пальца. Его уже отпустили домой к бабушке с дедушкой.

Муж девушки также погиб во время стрельбы - когда девушка бросилась зарывать собой младенца, он встал между ней и стрелком.