Граждане Молдовы, работающие за границей, возвращаются на родину в отпуск

Наши соотечественники, работающие за границей, возвращаются на родину в отпуск. В связи с возросшим пассажиропотоком на контрольно-пропускных пунктах увеличили число пограничных полицейских.

"С нами работают сотрудники центрального подразделения, проверяют, в случае необходимости перенаправляют транспорт. Открыты все полосы, кроме того, есть полоса для крупнотоннажных грузовиков", - сказал и.о. начальника Погранполиции в Леушенах Евгений Калин.

За последние сутки на КПП в Леушенах зарегистрировали более 16 тысяч пересечений границы.