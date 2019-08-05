Июль 2019 года признали самым теплым в истории

Минувший июль стал самым жарким месяцем из всех когда-либо зарегистрированных на Земле, выяснили климатологи.

Тепловые волны повторили, а в ряде мест и превзошли предыдущие рекорды, установленные в 2016 году, передает Мир24.



Аномальная жара нанесла ущерб экосистемам по всему миру, заявил глава Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас.

«Необычайная жара сопровождалась резким таянием льдов в Гренландии, в Арктике и на европейских ледниках. Беспрецедентные лесные пожары бушуют в Арктике второй месяц подряд, опустошая некогда девственные леса», – подчеркнул эксперт.

Данные ВМО показывают, что глобальные температуры в июле были примерно на 1,2С выше доиндустриальных уровней.

Так, в Великобритании установили новый абсолютный рекорд +38,7С. Предыдущее достижение в +38,5С было зафиксировано в августе 2003-го.

И это – не единственный подобный случай. По словам ученых, период с 2015 по 2019 годы может стать самым жарким в истории человечества.

«Только в этом году мы видели температурные рекорды, отмеченные от Нью-Дели до Анкориджа, от Парижа до Сантьяго, от Аделаиды и до Полярного круга», – рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В Париже температура достигла +42,6C (показатели типичного июльского дня в Багдаде), в Нидерландах +40,7С, в Германии +42,6С, в Бельгии +41,8С. Даже в Хельсинки (Финляндия) столбики термометров поднялись до небывалых +33,2С.

Эксперты отмечают, что если тенденция к глобальному потеплению не изменится, такие рекорды могут стать лишь «верхушкой айсберга».