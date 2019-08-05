Раненая женщина неделю выживала без воды в запертой машине в жару

Пострадавшая кричала о помощи и пробовала добраться до телефона, однако из-за травмы позвоночника это сделать было затруднительно.

В Бельгии женщина чудесным образом выжила на жаре без еды и воды, будучи запертой в своей машине в течение шести дней. Об этом сообщает британский таблоид The Mirror.

Согласно информации издания, 45-летняя Корин Бастид попала в ДТП в бельгийском городе Льеж и угодила в лесную канаву. Женщина повредила позвоночник и из-за этого не могла выйти из машины. Кроме того, она теряла сознание каждый раз, когда двигала руками и предпринимала попытки выбраться, передает Life.

— В первую ночь мой телефон не переставал звонить. Я пыталась ответить, но не смогла из-за дикой боли. На следующий день телефон уже не звонил — аккумулятор разрядился, — рассказала она.

Несмотря на то что в регионе тогда стояла жара, Корин сумела собрать дождевую воду во время грозы и избежать сильного обезвоживания. Также женщина сосала мокрую ветку дерева, чтобы создать ощущение влаги во рту. Голода при этом она не чувствовала.

Через несколько дней женщине удалось открыть дверь автомобиля ногой. Увидев проезжающую неподалёку машину, она закричала — и оказалась спасена. Сейчас Корин находится в госпитале. Ей придётся перенести операцию и пробыть в медицинском учреждении ещё минимум несколько недель.