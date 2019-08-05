Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту узурпации власти в Молдове

Генеральная прокуратура завела уголовное дело по факту узурпации государственной власти в период с 7 по 14 июня 2019 года. Об этом было объявлено в пресс-релизе учреждения.

"По распоряжению временно исполняющего обязанности генерального прокурора Думитру Роба сегодня было заведено уголовное дело по факту узурпации государственной власти прежним руководством страны в период с 7 по 14 июня 2019 года", - говорится в сообщении.

Таким образом, был аннулирован приказ об отказе в возбуждении уголовного дела по факту узурпации власти, который 23 июля подписал бывший исполняющий обязанности генпрокурора Игорь Попа.

Расследование этого дела будет проводить группа следователей, состоящая из прокуроров и офицеров угловного преследования из нескольких подразделений правоохранительных органов.