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В Дондюшанского районе открыли агропансионат под названием "Дом меда"
// фото: открытый источник
12:24, 05 Aug 2019
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Предлагают не только угоститься медом и узнать все секреты пчеловодства, но и пройти апитерапию. Супруги Гуцу из села Цауль Дондюшанского района открыли на пасеке агропансионат под названием "Дом меда". Свое дело они начали еще в 2015 году, а недавно решили расширить спектр услуг и установили на пасеке шесть гостевых домиков.

"Здесь четыре кровати для отдыха, есть все условия. Купили кондиционеры, скоро установим. Еще не все успели, но скоро все будет готово", - сказал владелец агропансионата Ион Гуцу.

Еще десять домиков предназначены для апитерапии.

"Просверлили дырочки и накрыли металлической сеткой, чтобы воздух с пасеки проник в домик. Здесь подушечка, люди могут читать, спать, все что хотят", - сказала администратор агропансионата Юлия Гуцу.

"Укрепляет иммунную, сердечно-сосудистую, респираторную системы, а также скелет человека", - сказал владелец агропансионата Ион Гуцу.

Первые посетители пансионата "Дом меда" остались довольны отдыхом и лечением.

"Обязательно пройду апитерапию. Это для здоровья хорошо, особенно тем кому за 60 надо, это очень хорошо. Чистый воздух, парк."

"Очень красиво, замечательная идея. На природе всегда красиво и хорошо."

Часть денег на развитие дела супруги получили от Организации по развитию сектора малого и среднего бизнеса. Грант в 400 тысяч леев им помогла получить дочь.

"Мы даже не знали, что так получится. В начале думали, что установим пару домиков, где можно будет поспать под жужжание пчел, и один для нас. Я уверена, что в Молдове очень большой потенциал, у нас молдавская аутентичность и очень большой потенциал, который надо продвигать", - сказала дочь Елена Гуцу.

Посодействовали супругам Гуцу и местные власти.

"Мэрия выделила рядом с Цаульским парком 62 гектара земли. Мы рады, что есть люди, которые помогают нам развивать туризм в селе Цауль."

В будущем супруги намерены взять на работу массажиста и диетолога.




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