Ученые рассказали, что будет с телом при отказе принимать душ

Для одних душ становится ежедневной рутиной, а для других — ритуалом. Наверняка каждый задумывался о том, что будет с его организмом, если он не будет мыться продолжительное время. Ведь в Средневековье люди мылись очень редко, но все равно выживали.

Душ удаляет не только грязь и бактерии, но и натуральные жиры и липиды, которые увлажняют кожу. До сих пор ученые не нашли оптимального количества времени между мытьем, которое будет полезно здоровью и не будет вредить окружающим, передает Рамблер.

Три дня



Если вы перестанете мыться, изменения будут заметны уже через три дня. Кожа станет сухой, а волосы жирными. Они будут выглядеть так, как будто на них нанесли очень много лака для волос — если зачесать их назад, "укладка" останется на месте.

Пять дней

Спустя пять дней вам придется предупреждать людей о том, что вы не мылись перед тем, как входить в комнату. Хотя это не поможет — они будут чувствовать запах заранее. Если вы откажетесь еще и от дезодоранта, нужно будет чаще менять футболки — следы от пота будут настолько въевшимися, что необходимо будет покупать новую одежду.

Десять дней

После того, как пройдет десять дней, вам уже будет не нужна расческа. Волосы станут настолько спутанными и липкими, что их невозможно будет привести в нормальное состояние. Голова начнет сильно чесаться, появится перхоть.

20 дней



К этому времени вам будет тяжело принять свою внешность и запах. Из-за постоянного зуда у вас появятся царапины и ссадины, а еще вернутся прыщи. Если подождать до 30 дней, угри начнут уходить, а кожа станет лучше, чем тогда, когда вы ее мыли. Сам пот не выделяет никакого запаха: он производит жирные кислоты и белки, которыми питаются бактерии на коже. Они размножаются и становятся причиной неприятного запаха.