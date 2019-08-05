Вместо сока в стакане ребёнка оказалось промышленное моющее средство для мытья посуды, содержащее едкий гидроксид натрия (щёлочь).
Во Франции официанты элитного ресторана принесли полуторагодовалой девочке вместо фруктового сока моющее средство. Об этом сообщает новостной канал La Chaîne Info.
Инцидент произошёл в ресторане-отеле La Fontaine aux Bretons в Pays de Retz в коммуне Порник на западе Франции. Согласно информации телеканала, супружеская пара заказала для маленькой дочери стакан фруктового сока. Однако ребёнка сразу же вырвало, при этом жидкость обожгла её кожу даже через платье, передает life.
Увидев реакцию дочери, родители решили, что это алкоголь, и попробовали предполагаемый напиток. В результате "дегустации" оба родителя получили незначительные ожоги губ и полости рта.
Что касается малышки, то она была срочно доставлена в детскую реанимацию в больницу Нантского университета. Врачи ввели её в состояние искусственной комы. Несмотря на то что состояние девочки уже стабилизировалось и её жизни ничего не угрожает, по словам отца, "она всё ещё может остаться без пищевода".
— У неё очень сильные ожоги пищевода и желудка, еда не сможет поступать в организм. Ей, вероятно, потребуется пересадка, — цитирует отца ребёнка издание RTL.
По словам сотрудников национальной жандармерии, служащий ресторана перелил чистящее средство в контейнер, предназначенный для фруктового сока, и оставил его вне кухни. Некоторое время спустя другой сотрудник поставил напиток обратно на место в холодильник. Именно оттуда официант и взял так называемый яблочный сок, чтобы подать его к столу.
Комментарии
- Раненая женщина неделю выживала без воды в запертой машине в жару
- Фильмы, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса
- Названа неуязвимая для рака группа крови
- Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы
- Астролог назвал главные опасности недели 5-11 августа
- День светофора и годовщина первого альбома Pink Floyd: что отмечают 5 августа
- Гороскоп на 5 августа 2019: кому звезды сулят особенную удачу
- Сеть озадачена очередной оптической иллюзией
- Под Одессой 25 детей отправились в поход и оказались в ловушке из-за непогоды
- Принц Гарри трогательно поздравил жену с днём рождения
- В Грузии из-за шторма запретили купаться в Черном море
- В Греции зафиксированы две смерти от вируса Западного Нила
- Годовалой девочке в элитном ресторане вместо сока подали моющее средство
- Ученые рассказали, что будет с телом при отказе принимать душ
- В Дондюшанского районе открыли агропансионат под названием "Дом меда"
- Учёные рассказали, что категорически нельзя есть на ночь
- В разгар сезона молдавские овощи и фрукты стоят втрое дороже, чем в прошлом году
- Проливной дождь размыл дороги в Кишиневе
- Под Одессой задержали гражданина Молдовы, разыскиваемого Интерполом
- Названа неуязвимая для рака группа крови
- В браузере Chrome заблокируют возможность идентификации юзера в режиме инкогнито
- Астролог назвал 4 знака Зодиака, которым звезды сулят успех
- СМИ: iPhone 2019 года получат поддержку стилуса
- В Windows 10 добавят восстановление из "облака"
- Специалисты Facebook сумели "прочитать мысли" с помощью нейросети
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Возрастет вероятность отравления. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с начальником.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Смело назначайте свидания.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возможны приятные приключения. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
|Banca Nationala a Moldovei