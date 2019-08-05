В Греции зафиксированы две смерти от вируса Западного Нила

Министерство здравоохранения Греции сообщило в четверг, что в этом году зафиксированы первые смертельные случаи от вируса Западного Нила. Обе жертвы были старше 80 лет.

Национальная Организация Здравоохранения (EODY) не сообщила, в каких населенных пунктах были зарегистрированы летальные исходы, но заявила, что число подтвержденных случаев заражения от опасных комаров возросло до 25, сообщает 1gr.tv.

Средний возраст зараженных вирусом в Греции составил 77 лет.

По данным Министертсва иностранных дел Румынии, наибольший риск заражения от комаров отмечен в регионах Катерини, Топирос (Ксанти), Нестос (Кавала), Лариса, Софадес (Кардица), Восточная Аттика, Спарта.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирус Западного Нила передается человеку через укус инфицированного комара, прежде всего принадлежащего к роду Culex.

Помимо людей, вирусом Западного Нила могут заразиться лошади и ослы. Основными переносчиками вируса являются птицы.