Дело о поджогах автобусов транспортной компании передали в суд

На скамье подсудимых предстанут три человека, обвиняемые в поджоге автобусов транспортной компании. Речь идет о нынешнем и бывшем полицейских, а также об одном гражданском лице, которых задержали три месяца назад.

Генеральная прокуратура отметила в пресс-релизе, что организаторами группировки являются два жителя столицы, администраторы транспортных фирм. Имея в качестве цели конкурирующую компанию, они действовали путем шантажа и сжигания автобусов, принадлежащих конкурирующей фирме, расположенных на территории Молдовы, Российской Федерации и Чешской Республики. По оценкам, сумма ущерба, нанесенного пострадавшим сторонам, составляет более 2,8 миллиона леев, передает IPN.

В конце апреля 2019 года представители закона появились в домах, офисах и транспортных средствах обвиняемых. По требованию прокуроров, сразу после ареста, виновные в поджоге были помещены в предварительный арест. Запросы в отношении организаторов были отклонены и они были освобождены под судебным контролем.

Решения судьи были обжалованы прокурором Апелляционного суда, и впоследствии на них были выданы ордера на арест. В настоящее время четверо обвиняемых избегают уголовного преследования. Они были объявлены в розыск, а уголовное дело в их отношении было выделено в отдельное производство.