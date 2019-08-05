Музыкальный фестиваль Untold в Румынии завершился красочным фейерверком

Более ста тысяч зрителей собрались на закрытие музыкального фестиваля Untold в румынском городе Клуж-Напока. В последний вечер на главной сцене выступил британский исполнитель Робби Уильямс. Публика подпевала артисту в унисон.

Порадовал собравшихся своим выступлением и диджей Дэвид Гетта.

А диджей Мартин Гаррикс привез на фестиваль собственную аппаратуру и сцену. Он поблагодарил публику за энергию и замечательный вечер.

Зрители были в восторге от выступления артистов.