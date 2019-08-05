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Ученые назвали напитки, разрушающие эмаль зубов
// фото: Мир 24
13:55, 05 Aug 2019
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Австралийские ученые провели исследование и выяснили, что кислые напитки очень вредны для здоровья зубов. Содержащиеся в них вещества оказывают негативное воздействие на состояние эмали.

Как отмечается, сотрудники Университета Мельбурна протестировали, в частности спортивные напитки. Во всей этой продукции есть кислотные добавки, которые, как оказалось, почти вдвое размягчают эмаль зуба. Эксперимент показал, что шесть из восьми проверенных напитков негативно сказываются на здоровье зубов, передает Мир24.

Один из авторов научной работы Эрик Рейнольдс пояснил, что негативное действие на эмаль оказывают напитки, в составе которых есть лимонная и фосфорная кислоты. В результате здоровую улыбку может испортить даже апельсиновый сок.

Однако, по словам экспертов, совсем отказываться от кислых напитков не стоит. Чтобы избежать негативного эффекта от стакана сока, нужно после его употребления прополоскать рот водой. При этом чистить зубы в этом случае не рекомендуется. Дело в том, что волокна зубной щетки наносят эмали, размягченной кислотой, дополнительный вред.




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