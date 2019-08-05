Молдова никогда до сих пор не была подчинена интересам некоторых политиков так, как сегодня. Доказательством этому служат многочисленные антидемократические злоупотребления со стороны альянса ПСРМ-ACUM. Об этом говорится в письме Демократической партии, адресованном внешним партнерам.
Демократы отмечают, что нынешнее руководство страны нарушает принцип политического плюрализма, что подтверждает недавняя декларация о том, что ДПМ "должна быть объявлена вне закона". Партия расценивает это как политическую месть. Кроме того, демократы заявляют, что правящий альянс оказал давление на Генеральную прокуратуру, чтобы она открыла уголовное дело об узурпации власти против бывшего правительства и лидеров ДПМ.
В письме также отмечается, что члены партии обеспокоены тем давлением, которое оказывают на них. Они говорят, что депутатов-демократов вынуждают отказаться от мандатов и примкнуть к правящему альянсу. А некоторые члены партии подвергаются преследованиям, угрозам и шантажу. ДПМ напоминает, что лишь за день новый кабмин незаконно уволил 65 госслужащих.
Демократы также сообщают о политическом разделении и подчинении силовых структур, таких как Служба информации и безопасности, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Генеральная прокуратура, Конституционный суд, Высшая судебная палата и Высший совет прокуроров. Кроме того, новое руководство правовых институтов получает прямые указания от политиков, говорится в письме.
ДПМ подчеркивает, что альянс ПСРМ-ACUM посягает и на свободу средств массовой информации. В качестве примера демократы напомнили, что недавно премьер Майя Санду пригрозила увольнением членам Координационного совета по телерадиовещанию, после чего КСТР уволил в полном составе Наблюдательный совет общественного телевидения.
В связи с этим Демократическая партия призывает внешних партнеров и международные организации вмешаться, чтобы прекратить злоупотребления и давление со стороны власти. Письмо демократы направили в
в Европейский совет, Европарламент, Еврокомиссию, Европейская службу внешних связей, Совет Европы, Делегацию ЕС в Молдове, Посольства стран Европейского союза в Молдове, Посольство США, Государственный департамент США, Офис Совета Европа в Кишиневе и Миссию ОБСЕ в Молдове.
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