В Австралии впервые применили закон об эвтаназии

Пожилая женщина, страдавшая онкологическим заболеванием, стала первым жителем Австралии, использовавшим право на эвтаназию, сообщает телеканал АВС.

В июне в австралийском штате Виктория официально вступило в силу законодательство, легализующее эвтаназию. Виктория стала первым в стране штатом, где легализована эвтаназия, передает РИА Новости.

Как сообщили дочери 61-летней Керри Робертсон, их мать стала первой, кто воспользовался новым законом. Женщина ушла из жизни с помощью медиков 15 июля в доме престарелых в городе Бендиго.

"Мы были рядом с ней, на заднем плане звучал Дэвид Боуи, она была окружена любовью, ее последние слова были простыми, но исполненными достоинства", - рассказали дети женщины.

Для проведения эвтаназии в штате Виктория пациент должен соответствовать 68 пунктам.

По словам премьер-министра штата Дэниэла Эндрюса, ограничения введены, чтобы удостовериться, что система работает верно.

Правительство ожидает, что в этом году получить доступ к услугам по эвтаназии смогут около 12 человек.