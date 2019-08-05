Некоторые люди привозят из отпуска магниты или открытки. А кто-то — вино. Или везет вино в отпуск. Например, в Стамбул или азиатские страны, где с вкусным вином все не очень. И с той минуты, когда вы поставили сумку на ленту, драгоценное содержимое будет находиться под угрозой.
С вином ничего не случится, если следовать нескольким простым советам.
Шаг 1. Используйте пакеты
Положите каждую бутылку в отдельный пакет и плотно завяжите. В случае форс-мажора это позволит минимизировать последствия, передает Рамблер.
Шаг 2. Оберните бутылки
Каждую бутылку можно положить в носок, а затем обернуть в самую толстую одежду, которая у вас есть. Свитера, толстовки, джинсы — чем толще, тем лучше. Ключевой момент — защита горлышка бутылки, потому что в большинстве случае ломается ими оно. На эту часть обратите особое внимание, при этом убедитесь, что закрыли бутылку полностью. Если оборачиваете бутылку толстовкой, то горлышко можно обмотать рукавами.
Шаг 3. Постройте перегородку
Во время упаковки чемодана убедитесь, что бутылки не соприкасаются с его стенками. Начните с выкладывания прослойки из вещей на дне сумки, а для стенок отлично подойдет обувь. Закатайте рубашки или брюки. Используйте все, что у вас есть, чтобы создать стену между чемоданом и бутылками.
Шаг 4. Разделите бутылки
Положите их в центр чемодана так, чтобы горлышко бутылки было параллельно с основанием другой. Разделите бутылки одеждой.
Шаг 5. Завершите процесс
Верхняя часть чемодана также важна для защиты бутылок, как и нижняя. Положите сверху слой из всей одежды, которая у вас осталась. Как дополнительный уровень сохранности можно использовать книги, если они есть.
Шаг 6. Застегните чемодан
Шаг 7. Используйте наклейки
Попросите на стойке авиакомпании в аэропорту (или купите заранее) наклейки с обозначением хрупкого содержимого и наклейте их с двух сторон чемодана.
Шаг 8. Скрестите пальцы и молитесь, пока летите
Шаг 9. Радуйтесь, когда получаете на ленте багаж и видите, что он не протекает
Зачастую вина испытывают шок от бутылок во время таких путешествий, становясь тусклыми и плоскими на вкус. Поэтому есть смысл подождать пару недель, прежде чем их открыть. Если нет сил терпеть, то открывайте вино и пейте. Этот полет стоит отметить!
Если вы делаете покупки в специальном магазине или винодельне, то бутылки, скорее всего, упакуют в специальные коробки или пленку с пузырьками воздуха. Это поможет защитить вино при перелёте.
Заранее приготовьтесь к следующей подобной перевозке и инвестируйте в специальные винные сумки. Они многоразовые, надувные, не занимают много места и помогают сэкономить кучу нервов. Поверьте, полет будет довольно стрессовым, если все время задаваться вопросом, купается ли свитер или куртка в вальполичелле.
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