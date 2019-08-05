Доктор Комаровский рассказал об опасности спреев для носа

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что некоторые спреи для носа могут нести опасность для детей до года.

Об этом он написал на своей странице в Instagram. По словам педиатра, если препарат сертифицирован для детей для года, вы можете его покупать.

"Главная проблема использования спреев у детей первого года - это то, что они могут создавать достаточно высокое давление в носовых ходах, и это провоцирует развитие отита, передает Униан.

Коль скоро сделан спрей, в котором давление низкое и сертифицирован для детей первого года жизни, значит риска нет, хотя если у ребенка все-таки склонность к отитам, то я рекомендую капли", - подытожил Комаровский.