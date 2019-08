View this post on Instagram

Вопрос: ⠀ Вы не рекомендует детям до года никаких спреев, но в аптеке часто можно найти спрей детям до года с мягким душем. Что вы можете сказать о них? ⠀ Ответ: ⠀ Если препарат сертифицирован для детей для года, вы можете покупать этот препарат. Главная проблема использования спреев у детей первого года, это то, что они могут создавать достаточно высокое давление в носовых ходах, и это провоцирует развитие отита. Коль скоро сделан спрей, в котором давление низкое и сертифицирован для детей первого года жизни, значит риска нет, хотя если у ребенка все-таки склонность к отитам, то я рекомендую капли. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #отит #спрей