Прогноз погоды на неделю: в Молдову возвращается жара

По данным синоптиков, в период с 7 по 12 августа на большей части Молдовы ожидается потепление.

Температура воздуха днем повысится до 33-35°C. В связи с этим в указаный период на свей территории республики будет действовать желтый код метеоопасности.

Врачи напоминают - в такую погоду стоит меньше бывать на улице, особенного когда солнце в зените, пить больше воды и обязательно носить головные уборы.