Принцу Чарльзу предложили сыграть в новой части бондианы

В настоящее время представитель королевской семьи пока рассматривает предложение съемок в фильме.

Принцу Чарльзу предложили сняться в новой части бондианы. Монаршая особа может сыграть камео. Об этом пишет The Sun.

Известно, что сын королевы Елизаветы II посетил съемочную площадку и встретился в Дэниелом Крэйгом - исполнителем главной роли в фильме, передает Корреспондент.

В настоящее время принц Чарльз раздумывает над предложением. Инсайдер отметил, что поклонники фильмов об агенте 007 пришли бы в восторг от появления на экране принца Чарльза, поскольку он является воплощением всего британского и прекрасно подходит для роли.