Инсулин Strim, который закупили для больных диабетом, и который якобы вызывает серьезные побочные действия, соответствует нормам. К такому заключению пришло Агентство по лекарствам, получив результаты лабораторных анализов.
Кроме того, представители ведомства встретились с украинскими производителями и запросили дополнительную информацию об использовании препарата в других странах.
После того, как в июле прокуроры завели уголовное дело, в рамках которого расследуется методы закупки медикамента Strim, Агентство по лекарствам созвало заседание с представителями эндокринологической комиссии Министерства здравоохранения. Однако встреча, на которой планировалось обсудить меры по снижению заявленного риска от использования инсулина, не состоялась, так как из минздрава никто не пришел.
Корреспонденты нашего телеканала пытались узнать в профильном ведомстве причины отсутствия на заседании, но ответа так и не получили. Напомним, в конце прошлого месяца офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией и Антикоррупционной прокуратуры провели обыски в Национальном центре закупок в сфере здравоохранения.
Тогда же отправили в отставку директора центра Иван Анточа. Биосимилярный инсулин Strim в нашей стране выдают людям, страдающим сахарным диабетом, по компенсированным рецептам с начала года.
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