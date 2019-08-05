Эмбрионы черепах могут самостоятельно выбирать свой пол

Эта особенность позволяет им сохранять гендерный баланс.

Пол большинства рептилий определяется условиями, в которых находятся яйца. Например, температурой. Подобная взаимосвязь может быть губительна, когда меняется климат. Исследователи из Китайской академии наук выяснили, что эмбрионы некоторых черепах (например, китайской трехкилевой черепахи) могут влиять на свой пол.

Эмбрионы перемещаются по яйцу и регулируют температуру, собщает Daily Mail. Эта способность помогает сохранять гендерный баланс, передает Моя планета.

Наше открытие показывает, что природа подарила этим крошечным существам возможность противостоять такой проблеме, как изменение климата», — рассказал профессор Вэй-Го Ду.