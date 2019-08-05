На азовском курорте драка со стрельбой: один убит, двое ранены

В Кирилловке (Запорожская область) произошла драка между двумя группами отдыхающих из Днепропетровской области. В результате драки три человека были ранены, один из них скончался в больнице. Об этом сообщает местный портал РИА Мелитополь в понедельник, 5 августа.

Все пострадавшие были доставлены каретами скорой помощи в Акимовскую ЦРБ, передает Корреспондент. "Сегодня утром в больнице скончался мужчина, получивший ножевое ранение в грудь. Жизни двоих других пострадавших ничего не угрожает", - сказано в сообщении издания.

Комментарии

Другие новости