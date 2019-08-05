Hubble снял "будущее Млечного Пути" спустя 4 млрд лет

На снимке запечатлены две галактики, которые притягиваются друг к другу и в будущем должны соединиться.

Космический телескоп Hubble снял на видео "танец" двух галактик. Этот дуэт известен, как UGC 2369, передает Корреспондент.

Галактики взаимодействуют, это означает, что их взаимное гравитационное притяжение притягивает их все ближе и ближе друг к другу и искажает их формы в процессе. Об этом отмечается на сайте Hubble Space Telescope.

Взаимодействие одних галактик с другими - довольно частое явление во Вселенной.

Для нашей родной галактики следующее подобное событие произойдет примерно через четыре миллиарда лет, когда она столкнется со своим более крупным соседом - Галактикой Андромедой.

Со временем две галактики, вероятно, сольются в одну - уже прозванную Милкомедой.