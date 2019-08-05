Манчестер Юнайтед совершил трансфер самого дорого защитника в истории

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе защитника "Лестера" Гарри Магуайра. Об этом сообщила пресс-служба манкунианцев.

Игрок подписал контракт до 2025 года с опцией продления еще на сезон.

Ранее журналистам стало известно, что зарплата Магуайра составит 5,5 миллиона евро в год. Гранд английской Премьер-лиги, по данным ряда СМИ, заплатил за 26-летнего футболиста сумму порядка 80 миллионов фунтов, передает Униан.

Таким образом, Магуайр стал самым дорогим защитником в истории футбола, атакже рекордной сделкой в истории "Лестера".

Прошлый рекорд среди защитников принадлежал Вирджилу ван Дейку, который за 75 миллионов фунтов зимой 2018 года сменил "Саутгемптон" на "Ливерпуль".