Прокурора-взяточника из Оргеева приговорили к семи годам тюрьмы

Прокурора из Оргеева приговорили к семи годам тюрьмы за пассивную коррупцию. В 2015 году его задержали при получении взятки в 600 долларов.

За эти деньги он обещал закрыть дело одного из подследственных, севшего за руль нетрезвым и виновного в аварии.

Помимо семи лет лишения свободы, обвиняемого оштрафовали на 160 тысяч леев, а также лишили права занимать публичные должности в течение десяти лет.