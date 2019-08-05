Киевлянин закрыл мать в горящей квартире и ушел пить пиво

Мужчина устроил пожар, закрыл квартиру и ушел. Женщина звала о помощи с балкона, ведь выйти самостоятельно не могла из-за задымления.

В Киеве мужчина оставил мать в охваченной огнем квартире, а сам пошел пить пиво. Так, в квартире загорелся диван. Женщина звала о помощи с балкона, ведь выйти самостоятельно не могла из-за задымления, сообщила пресс-служба полиции, передает Корреспондент.

По словам потерпевшей, пожар устроил ее сын, который потом закрыл квартиру и ушел. Женщину спасли пожарные, она не пострадала.

Ее сына вскоре задержала полиция. Тот уверяет – возгорание произошло случайно, якобы когда он чинил радиоприемник. Почему же оставил мать в опасности, он объяснить не смог.

"Мы дали ориентировку, рассказали, в чем он был одет. Наши коллеги, патрулируя территорию возле дома, нашли данного мужчину.

На вопросы, почему он так поступил, он подтвердил информацию, что ремонтировал какое-то радио и поджег какую-то деталь, чтобы что-то отремонтировать", – рассказала старший лейтенант патрульной полиции Киева Наталья Пивнева.