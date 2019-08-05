В Дублине хотят снести здание с 3D-фреской из мусора

Власти Дублина решили снести дом, украшенный 3D-фреской авторства португальского художника-эколога.

Объемная белка на стене дома появилась еще в 2017 году. Инсталляция сделана из мусора и отходов, собранных по всему городу. Белку сооружали в течение пяти дней, сообщает Вести.

Новость о сносе дома появилась еще в июне, но сейчас стала известна точная дата – 6 августа. На освободившемся месте планируют построить отель.