Везунчик отыскал на чердаке редкую видеоигру стоимостью $9 тысяч

Мы уже не раз рассказывали о редких изданиях видеоигр, которые стоят баснословные деньги. Так вот именно такую видеоигру недавно совершенно случайно отыскал у себя на чердаке американец Скотт Эймос - благодаря найденной им игре он обогатился на $9 тыс.

Как рассказал Эймос изданию Reno Gazette Journal, эту ценную находку он совершил во время уборки родительского чердака. Посреди своих старых детских игрушек и никому не нужного хлама он случайно отыскал нераспечатанную копию культовой игры Kid Icarus для NES.

Эймос и его родители так и не смогли с точностью вспомнить, как и когда именно у них появилась эта игра. Судя по всему, родители купили эту игру Скотту в 1988 году в качестве подарка на Рождество (сохранился даже чек с датой покупки - игру приобрели 8 декабря), но, по какой-то причине, ему её так и не подарили, передает gmbox.

Когда Скотт Эймос отыскал на чердаке эту игру и увидел, что она даже не распакована, то подумал, что такой раритет в хорошем состоянии должен стоить хотя бы пару сотен долларов. Чтобы убедиться в этом он отправил фотографии находки коллекционерам и знатокам ретро-игр.

Уже на следующий день Эймос выяснил, что в своей оценке он немного поскромничал: коллекционеры заявили, что количество запечатанных копий оригинальной Kid Icarus в мире можно пересчитать по пальцам - его находку оценили примерно в $10 тыс.

Везунчик не стал затягивать с продажей и выставил найденную им на чердаке копию Kid Icarus на онлайн-аукцион Heritage Auctions. Как выяснилось, эксперты всё же переоценили лот Скотта Эймоса, но не сильно - видеоигра ушла с аукциона за $9 тыс.