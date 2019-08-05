Бельцкие пожарные за воскресенье дважды спасали животных

В воскресенье спасатели в Бельцах пришли на выручку оказавшимся в беде голубю и кошке.

Прошлым вечером прохожие, отдыхавшие на центральной площади Бельц стали свидетелями необычной операции. Наряд спасателей вызволил из ловушки повисшего в проводах иллюминации голубя, пишет esp.md.

Как пояснили в пресс-службе Генерального инспектората по чревычайным ситуациям, экипаж сотрудников этого ведомства выехал на вызов в 20.17. При спасении птицы участвовали пять спасателей. После спасения птица самостоятельно поднялась на крыло.

Еще один экипаж выехал в 13:22 на спасение кошки. Более подробной информации по этому случаю в пресс-службе ГИЧС нет.