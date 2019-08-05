На границе с Молдовой зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней

Вспышку африканской чумы свиней зарегистрировали в румынской коммуне Оанча в уезде Галац, который находится на границе с Молдовой. Заразились животные из частного хозяйства.

Власти распорядились уничтожить всех свиней в коммуне, а их около 200. На въезде в населенный пункт установили санитарные фильтры.

С начала года в уезде Галац зафиксировали 13 вспышек африканской чумы свиней. До сих пор уничтожили 700 животных.