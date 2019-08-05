"Ассистент" Google научился читать переписку в WhatsApp и Telegram

Голосовой помощник Google обучился взаимодействию со сторонними мессенджерами. Теперь владельцы Android-устройств могут попросить "Ассистента" зачитать входящие сообщения в WhatsApp или Telegram либо надиктовать ему ответ.

Ранее помощник Google умел читать СМС только из стандартного приложения Messages ("Сообщения Android") или Hangouts. Если к нему обращались с фразой "прочитай мои сообщения", "Ассистент" озвучивал переписку только из этих двух мессенджеров, игнорируя WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, GroupMe и другие сторонние программы, передает Вести.

По сообщению Android Police, несколько дней назад "Ассистент" научился не только читать, но и отвечать на сообщения в сторонних мессенджерах. Для этого ему понадобится дать разрешение на доступ к уведомлениям на Android.

Теперь, если обратиться к помощнику с просьбой зачитать переписку, он откроет карточку с последним входящим сообщением и прочтет его вслух, включая название мессенджера и имя отправителия.

Если затем пользователь напечатает или надиктует "Ассистенту" ответ, его текст отправится немедленно, а оригинальное сообщение будет отмечено на прочитанное.

Сообщения с картинками, видео и аудиозаписями помощнику Google недоступны. "Ассистент" лишь предупредит, что послание содержит мультимедийный контент, но воспроизвести его не сможет.