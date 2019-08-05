До смерти забил лопатой собутыльника: жителя Крикова задержали по подозрению в убийстве

32-летний житель Крикова был задержан полицией по подозрению в совершении убийства.

В ночь на 4 августа в полицию обратился сам подозреваемый, который сообщил, что его избил его знакомый. Прибыв на место происшествия органы правопорядка установили, что подозреваемый вместе с другим мужчиной распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина схватил лопату и несколько раз ударил своего собутыльника в область головы и шеи. От полученных травм тот скончался.

Подозреваемого задержали на месте происшествия. В ходе допросов, мужчина признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело по факту убийство. Подозреваемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.