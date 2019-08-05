На юге страны подсчитывают убытки от прошедших в минувшие выходные ливней

На юге страны люди подсчитывают убытки от прошедших в минувшие выходные ливней. Больше всего пострадали сёла Кагульского, Леовского, Кантемирского, Тараклийского районов. В селе Кортен было затоплено около 60 домов.

В одном из домов вода проникла в погреб и обрушила одну из стен.

Местную дорогу размыло. Властям предстоит установить размер ущерба. Мэр говорит, что будет просить помощи в райсовете.

Такая же ситуация в Чадыр-Лунге. Мэр города говорит, что причиной частых наводнений стала местная речка, которую давно не чистили. Во время ливней она разливается.

Власти Чадыр-Лунги уже составили проект очистки и обустройства водоемов, однако из-за отсутствия денег, он остается на бумаге.