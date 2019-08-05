О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Взрывы на военном складе в Красноярском крае
// фото: ТАСС
17:51, 05 Aug 2019
просмотров 135 | комментариев 0

Пожар и взрывы произошли на территории воинской части в Красноярском крае. Военные сообщили, что произошло возгорание зарядов к артиллерийским боеприпасам. В складах может быть свыше 40 тысяч снарядов, в том числе калибра 125 и 152 миллиметра.

Склад боеприпасов загорелся вблизи красноярской деревни Каменка, ее жителей эвакуируют спасатели, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Ачинского района края. Чуть позже стало известно, что эвакуируют жителей трех населенных пунктов - Каменки, Малого Улуя и Заборки. Кроме того, эвакуируется детский лагерь в поселке Сокол, сообщает BBC.

Всего эвакуируется почти тысяча человек, сообщили в МЧС России.

Эвакуация проводится в радиусе 20 километров от места пожара. "Зафиксирован разлет осколков в радиусе 15 километров", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Ачинский глиноземный комбинат компании "Русал" остановил работу в связи со взрывами - "для обеспечения безопасности сотрудников".

Что взорвалось?

В пресс-службе Центрального военного округа заявили, что на территории одного из складов центра материально-технического обеспечения произошло возгорание зарядов к артиллерийским боеприпасам.

"Штатными дежурными расчетами приняты меры по недопущению распространения огня и обеспечению безопасности в месте горения. В настоящее время идет локализация очага возгорания с привлечением пожарной бронетехники из состава пожарной команды склада", - сказали в пресс-службе. Личный состав склада эвакуирован, говорится в сообщении.

По предварительным данным, в двух артиллерийских складах может быть свыше 40 тысяч снарядов, "в том числе калибра 125 и 152 миллиметра", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Очевидцы в соцсетях пишут о том, что за несколько километров от объекта пожара слышны взрывы. Для тушения пожара были направлены два пожарных поезда.

Сколько пострадавших?

По последним данным, при взрывах пострадали семь человек, в том числе один ребенок. О том, что среди тех, кому потребовалась помощь, есть ребенок, говорил собеседник РИА Новости в экстренных службах региона.

"У двух военных осколочные ранения. Всего госпитализированы семь человек", - сказали Интерфаксу в районной больнице.

"У нас вообще нет информации о пострадавших", - сказала агентству представитель минздрава Красноярского края.

На сайте администрации города Ачинска опубликовано объявление: "Слышны взрывы снарядов в районе войсковой части 74008. К месту происшествия выехала оперативная группа ЕДДС во главе с Илаем Ахметовым. Просьба жителей города Ачинска сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населенного пункта".




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Возрастет вероятность отравления. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с начальником.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Смело назначайте свидания.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Благоприятны предпринимательство и торговля.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возможны приятные приключения. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Каменное сердце молдавской элиты
Валерий Реницэ,
Loading...