Взрывы на военном складе в Красноярском крае

Пожар и взрывы произошли на территории воинской части в Красноярском крае. Военные сообщили, что произошло возгорание зарядов к артиллерийским боеприпасам. В складах может быть свыше 40 тысяч снарядов, в том числе калибра 125 и 152 миллиметра.

Склад боеприпасов загорелся вблизи красноярской деревни Каменка, ее жителей эвакуируют спасатели, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Ачинского района края. Чуть позже стало известно, что эвакуируют жителей трех населенных пунктов - Каменки, Малого Улуя и Заборки. Кроме того, эвакуируется детский лагерь в поселке Сокол, сообщает BBC.

Всего эвакуируется почти тысяча человек, сообщили в МЧС России.

Эвакуация проводится в радиусе 20 километров от места пожара. "Зафиксирован разлет осколков в радиусе 15 километров", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Ачинский глиноземный комбинат компании "Русал" остановил работу в связи со взрывами - "для обеспечения безопасности сотрудников".

Что взорвалось?

В пресс-службе Центрального военного округа заявили, что на территории одного из складов центра материально-технического обеспечения произошло возгорание зарядов к артиллерийским боеприпасам.

"Штатными дежурными расчетами приняты меры по недопущению распространения огня и обеспечению безопасности в месте горения. В настоящее время идет локализация очага возгорания с привлечением пожарной бронетехники из состава пожарной команды склада", - сказали в пресс-службе. Личный состав склада эвакуирован, говорится в сообщении.

По предварительным данным, в двух артиллерийских складах может быть свыше 40 тысяч снарядов, "в том числе калибра 125 и 152 миллиметра", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Очевидцы в соцсетях пишут о том, что за несколько километров от объекта пожара слышны взрывы. Для тушения пожара были направлены два пожарных поезда.

Сколько пострадавших?

По последним данным, при взрывах пострадали семь человек, в том числе один ребенок. О том, что среди тех, кому потребовалась помощь, есть ребенок, говорил собеседник РИА Новости в экстренных службах региона.

"У двух военных осколочные ранения. Всего госпитализированы семь человек", - сказали Интерфаксу в районной больнице.

"У нас вообще нет информации о пострадавших", - сказала агентству представитель минздрава Красноярского края.

На сайте администрации города Ачинска опубликовано объявление: "Слышны взрывы снарядов в районе войсковой части 74008. К месту происшествия выехала оперативная группа ЕДДС во главе с Илаем Ахметовым. Просьба жителей города Ачинска сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населенного пункта".