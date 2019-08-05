Стояла вся в крови посреди дороги: в Румынии полицейские не оказали помощь жертве изнасилования

В румынском городе Галац сотрудники полиции никак не отреагировали на то, что вблизи машины, в которой они находились, стояла окровавленная 14-летняя девочка.

На видео, которые сделали очевидцы, можно заметить, как обеспокоенные прохожие пытаются помочь девушке и выяснить, что случилось, в то время как стражи правопорядка даже не вышли из служебной машины, сообщает observator.tv.

В результате, несовершеннолетнюю доставили в больницу. По данным румынских СМИ, девочка стала жертвой изнасилования.