СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

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