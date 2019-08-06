В Думбраве домработница обокрала дом на 361 тыс. леев

40-летнюю жительницу Леовского района задержали по подозрению в совершении кражи в особо крупном размере.

По данным следствия, жертвой кражи стала 30-летняя жительница столичного пригорода, Думбрава, которая сообщила, что из ее дома пропала крупная сумма денег и драгоценности.

В ходе расследования подозрения пали на женщину, которая приходила убирать в дом. Выяснилось, что она во время уборки воровала у хозяев дома деньги и ценности. Сумма ущерба оценивается в 361 тыс. леев.

На допросе женщина признала свою вину и рассказала, что украденные вещи она продала.

Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.