Взрывы на военных складах в России: пострадали 12 человек

Количество пострадавших после пожара и серии взрывов боеприпасов на военных складах вблизи Ачинска в Красноярском крае России увеличилось до 12, госпитализировано шесть человек, сообщает Интерфакс во вторник, 6 августа.

За медицинской помощью обратились 12 человек, все взрослые. Шестеро из них с поражениями средней тяжести были госпитализированы. Остальные шесть пострадавших после осмотра врачей направлены на амбулаторное лечение, передает Корреспондент.

Напомним, 5 августа произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в Ачинском районе Красноярского края РФ. Местные власти объявили режим ЧС. В настоящее время проводится эвакуация населения из четырех ближайших поселков и части города Ачинска.