СМИ: Тверской суд Москвы заочно арестовал Влада Плахотнюка

Тверской суд Москвы заочно арестовал Влада Плахотнюка. Об этом сообщает ria.ru. Решение были принято в его отсутствие. Таким образом судьи удовлетворили ходатайство российского МВД, поданное неделю назад.

По информации ria.ru, Влад Плахотнюк и бывший депутат от Демпартии Константин Цуцу обвиняются в торговле наркотиками и создании преступноого сообщества. Бывший председатель ДПМ пока не высказался по поводу решения суда. А его адвокат отказался от комментариев.

Между тем другой юрист, назначенный в Москве в качестве адвоката Влада Плахотнюка, назвал дело политическим. В пользу этого говорит и недавнее заявление Вячеслава Платона,рейдера №1 в СНГ.

Неделю назад бывший лидер ДПМ отказалася от мандата депутата. Он заявил, что не нуждается в иммунитете, предоставленном государством, которое сегодня контролируется Москвой, теми, кто на протяжении двух лет совершил против меня и моей семьи десятки незаконных действий.

В июне, говоря о сфабрикованных против него в России обвинениях, Влад Плахотнюк назвал их беспочвенными и направленными на то, чтобы ограничить его свободу передвижения.

Ранее заказной характер дел, возбужденных против Влада Плахотнюка, признал Игорь Додон. На опубликованных порталом publika.md видеоматериалах, Додон уверял Плахотнюка, что если он согласится создать альянс с социалистами, а также с идеей федерелизацией страны, Путин распорядится снять с него обвинения.