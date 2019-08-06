Тверской суд Москвы заочно арестовал Влада Плахотнюка. Об этом сообщает ria.ru. Решение были принято в его отсутствие. Таким образом судьи удовлетворили ходатайство российского МВД, поданное неделю назад.
По информации ria.ru, Влад Плахотнюк и бывший депутат от Демпартии Константин Цуцу обвиняются в торговле наркотиками и создании преступноого сообщества. Бывший председатель ДПМ пока не высказался по поводу решения суда. А его адвокат отказался от комментариев.
Между тем другой юрист, назначенный в Москве в качестве адвоката Влада Плахотнюка, назвал дело политическим. В пользу этого говорит и недавнее заявление Вячеслава Платона,рейдера №1 в СНГ.
Неделю назад бывший лидер ДПМ отказалася от мандата депутата. Он заявил, что не нуждается в иммунитете, предоставленном государством, которое сегодня контролируется Москвой, теми, кто на протяжении двух лет совершил против меня и моей семьи десятки незаконных действий.
В июне, говоря о сфабрикованных против него в России обвинениях, Влад Плахотнюк назвал их беспочвенными и направленными на то, чтобы ограничить его свободу передвижения.
Ранее заказной характер дел, возбужденных против Влада Плахотнюка, признал Игорь Додон. На опубликованных порталом publika.md видеоматериалах, Додон уверял Плахотнюка, что если он согласится создать альянс с социалистами, а также с идеей федерелизацией страны, Путин распорядится снять с него обвинения.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
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ЛЕВ
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День будет напряженным с самого утра. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
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ДЕВА
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Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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