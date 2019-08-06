В Канаде произошла стрельба: ранены семь человек

В канадском городе Торонто в ночном клубе District 45 произошла стрельба. Ранения получили по меньшей мере семь человек. Об этом в ночь на вторник, 6 августа, сообщил телеканал Global News со ссылкой на власти и полицию.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на понедельник. Трое из пострадавших были госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии, передает Корреспондент.

По данным владельца клуба, во время стрельбы внутри заведения находились около 250 человек.

Согласно информации сотрудников правопорядка, они получили несколько звонков от посетителей ночного клуба о возникшей во время вечеринки ссоре. Полиция пока не обнародовала информацию о предполагаемом стрелке, однако, по словам ее представителя, расследование будет простым из-за большого числа свидетелей инцидента.