Иностранец в полицейской форме грабил и избивал туристов в Одессе

43-летний гражданин Грузии в форме, похожей на полицейскую, грабил и избивал туристов в Одессе.

Пряча лицо под козырьком кепки. Он выслеживал жертву, шел за ней до темного двора или переулка, подходил, завязывал разговор, а потом резко был в лицо и забирал у дезориентированного человека деньги и ценные вещи. Люди, думая, что общаются с полицией, абсолютно не ожидали нападения, сообщает Думская.

Симон Индондий уже 20 лет приезжает в Одессу отдыхать. Он гражданин Италии, работает учителем. Грабитель настиг мужчину на ступеньках дома, где тот снимал квартиру.

«Он начал ощупывать мои карманы и нашел деньги. Потом он ударил меня, после того как взял деньги. Я упал на ступеньки, было море крови, и он убежал. Он выдавал себя за полицейского, на жилетке даже была надпись «полиция», но он не представлялся как полицейский», — рассказал потерпевший.

А вот Илье Шпигелю повезло гораздо меньше. Он кинопродюсер из Финляндии, приехал на Одесский кинофестиваль. Говорит, злоумышленник был его по лицу, пока не сломал нос.

«Он снял с меня все ценные вещи, которые на мне были, включая швейцарские часы, золотую цепочку с золотой звездой Давида. Он умудрился залезть ко мне в карман, вытащить деньги и быстро ретировался через выход в подворотне», — говорит продюсер.

В полиции рассказали, что подозреваемый приехал из Грузии в 2017 году. Нигде не работает. Чем занимался ранее — неизвестно. Но есть информация, что якобы у себя на родине он работал полицейским.

«На данный момент проверяется его причастность к ряду других преступлений. Полиция уже открыла уголовное производство по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж)», — рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех.

Отобранные у туристов ценные вещи злоумышленник сдавал в ломбард, говорят правоохранители. Но в какой именно — пока неизвестно.

Своей вины подозреваемый не признает, его защитник от комментариев воздержался. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит от четырех до шести лет лишения свободы.