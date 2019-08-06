Названы вредные гигиенические привычки времен СССР

Во времена Советского Союза были распространены некоторые правила личной гигиены, которые считались полезными и правильными. Старшее поколение нередко и сейчас может к ним прибегать, однако, по словам специалистов, ряд привычек вреден для здоровья.

Первым неправильным действием медики назвали использование хозяйственного мыла для умывания и мытья тела, передает Известия.

Из-за небольшого выбора мыльных принадлежностей во время СССР люди часто использовали его для личной гигиены. Миф о полезных свойствах такого умывания можно услышать и сейчас.



«Таким мылом мыться вредно. В нем содержатся жирные кислоты, саломаса и щелочи, а также в его составе — едкий натрий и канифоль. Это мыло провоцирует появление дерматита», — пишет Медикфорум.



Кроме того, советские граждане могли прибегнуть к использованию газет вместо туалетной бумаги, что также наносило вред здоровью, так как краска

для такой печатной продукции содержит вредные хромат и сульфид свинца.

Еще одной вредной привычкой специалисты назвали использование одеколона для очищения кожи.

В конце 1940-х годов, когда появилась первая косметика, женщины снимали ее при помощи мыла. Затем в ход пошел мужской одеколон, который, уверяют медики, из-за содержания спирта пересушивает лицо и опасен для глаз.