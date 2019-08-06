О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Бактерия, заставляющая плоть гнить заживо, распространяется из-за глобального потепления
// фото: Fotolia
12:17, 06 Aug 2019
просмотров 109 | комментариев 0

Поскольку глобальное потепление повышает температуру в водоемах в некоторых частях США, ученые боятся, что это поможет смертельно опасным бактериям убивать еще больше людей. В частности, речь идет о тех видах, которые называют "пожирателями плоти".

Как объясняет Newsweek, речь идет о заболевании под названием некротический фасциит. Оно вызывает отмирание кожи так, будто ее что-то пожирает. Причиной такого состояния обычно становятся бактерии, такие как стрептококк и стрептококк группы А, стафилококк, кишечная палочка, клостридии и вибрионы, передает УНИАН.

В прошлом месяце врачи в США объявили, что наблюдают рост случаев некротического фасциита, вызванного бактерией под названием вибрион вульнификус. Большинство из них произошли на северо-восточном побережье в такую пору года и в таких местах, где обычно заражения не происходили. 

Вибрион вульнификус живет в соленой воде при температуре не менее 13 градусов по Цельсию. Он может вызвать опасное заражение, проникнув под кожу через царапины или если человек съест зараженную рыбу. На прошлой неделе во Флориде рыбак попал в больницу с некротическим фасциитом после того, как в Мексиканский заливе бактерия проникла в его тело через ранки на ноге.

Первые симптомы болезни напоминают те, которые наблюдаются при гриппе или гастроэнтерите. Человек страдает от повышенной температуры, тошноты и диареи, а также сильной, необъяснимой боли в месте незначительного поражения. Через считанные часы или дни инфицированное место может начать чесаться. Оно покрывается наполненными жидкостью пузырьками. Если не начать лечение, инфекция может вызвать смертельное заражение или отказ органов. Часто приходится хирургически удалять зараженные ткани.

За последние три года глобальное потепление повысило температуру морской воды во многих частях США, о чем свидетельствует исследование, опубликованное в Annals of Internal Medicine. В период с 2009 до 2017 года, к примеру, в заливе Делавер был выявлен лишь один случай заражения. Но из-за изменений в 2017-2018 году таких случаев было уже пять.

"Вид вибрионов очень чувствителен к температуре. Он значительно лучше размножается в водах, когда температура растет. В холодную погоду этот вид почти полностью исчезает", - пояснил эксперт Университета Флориды Джон Гленн Моррис.

"Когда вода нагревается, бактерия начинает размножаться. А роста температур на 1-2 градуса в различных местах мира из-за глобального потепления хватит, чтобы люди стали чаще контактировать с этими микроорганизмами и болеть", - добавил он.





Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День будет напряженным с самого утра. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День будет напряженным с самого утра. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День будет напряженным с самого утра. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с электроприборами.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День будет напряженным с самого утра. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Каменное сердце молдавской элиты
Валерий Реницэ,
Loading...